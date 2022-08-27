27 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.09
 
€ 59.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

6 человек пострадали при столкновении Mitsubishi с Volkswagen Polo в Норильске

Главная Общество
Красноярск
14:52 27 Августа 2022
пострадавшие, гибдд, мвд, полиция, дтп, норильск, в красноярском крае, авария
версия для печати Ico_print

На севере Красноярского края в субботу, 27 августа, в утренние часы на третьем километре трассы Норильск – Кайеркан лоб в лоб столкнулись две иномарки. Согласно предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero допустил выезд на встречную полосу, после чего врезался в Volkswagen Polo. В результате этого столкновения пострадали шесть человек – два водителя, два пассажира Mitsubishi и два пассажира Volkswagen.

По последним данным, сотрудниками полиции установлено, что виновник был пьяный. Тест показал 0.81 мг/л.

Фото: © ГУ МВД Росси по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 800 килограммов костей вывезли из Покровки в Красноярске

Более 800 килограммов костей вывезли из Покровки в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Большая часть отходов – явно животного происхождения
Новости Красноярска: В Красноярске проезжую часть на Волжской расширяют до 4 полос

В Красноярске проезжую часть на Волжской расширяют до 4 полос

27 Августа 2022 г.
Работы завершат к середине октября
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска ночью произошли 2 пожара, погиб один человек

На правобережье Красноярска ночью произошли 2 пожара, погиб один человек

27 Августа 2022 г.
Мужчина погиб при пожаре в нежилой брусовой двухэтажке
Новости Красноярска: Потерявшему память 44-летнему железногорцу полицейские помогли найти родных

Потерявшему память 44-летнему железногорцу полицейские помогли найти родных

27 Августа 2022 г.
В полицию обратились медики из Зеленогорска
Новости Красноярска: В Красноярске 4 молодых людей осудили по делу о жестоком убийстве 16-летней девушки

В Красноярске 4 молодых людей осудили по делу о жестоком убийстве 16-летней девушки

27 Августа 2022 г.
Злоумышленникам дали от 10 до 20 лет
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

22 Августа 2022 г.
Об инциденте рассказала пострадавшая в социальных сетях
Новости Красноярска: В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

25 Августа 2022 г.
Информация о происшествии появилась в соцсетях
Новости Красноярска: В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

25 Августа 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru