6 человек пострадали при столкновении Mitsubishi с Volkswagen Polo в Норильске

На севере Красноярского края в субботу, 27 августа, в утренние часы на третьем километре трассы Норильск – Кайеркан лоб в лоб столкнулись две иномарки. Согласно предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero допустил выезд на встречную полосу, после чего врезался в Volkswagen Polo. В результате этого столкновения пострадали шесть человек – два водителя, два пассажира Mitsubishi и два пассажира Volkswagen.

По последним данным, сотрудниками полиции установлено, что виновник был пьяный. Тест показал 0.81 мг/л.

Фото: © ГУ МВД Росси по Красноярскому краю