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На правобережье Красноярска ночью произошли 2 пожара, погиб один человек

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Красноярск
14:27 27 Августа 2022
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В Красноярске в пятницу, 27 августа, в ночное время на правом берегу зафиксировано сразу два возгорания. Первый пожар произошел на улице Семафорной, второй на улице 60 лет Октября.

Как рассказали корреспонденту Sibnovosti в ГУ МЧС России по краю, в 23:38 спасателям поступила информация о пожаре в нежилой брусовой двухэтажке на Семафорной. В 23:46 огнеборцы прибыли на место инцидента и увидели пламя, вырывающееся из окна на 2-м этаже.

В 00:20 специалисты обнаружили в комнате на втором этаже в очаге пожара тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 02:16. Площадь пожара – 15 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Второй пожар произошел в многоквартирном жилом доме на ул. 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия пожарные заметили дым, который шел из квартиры на 2-м этаже. Благодаря звеньям газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено 23 человека, из них один ребенок. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил вещи и мебель в одной из квартир. За полчаса пожарным удалось ликвидировать пожар. Причина возгорания пока не установлена.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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