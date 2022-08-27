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Потерявшему память 44-летнему железногорцу полицейские помогли найти родных

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Красноярск
13:50 27 Августа 2022
в красноярском крае, железногорск, полиция
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Один из жителей Красноярского края, который потерял память, благодаря сотрудникам полиции Железногорска смог найти родных. Как рассказали в краевой полиции, к полицейским обратились медики из Зеленогорска, которые сообщили о госпитализации 44-летнего железногорца, не сумевшего дать какой-либо информации о своих родственниках.

В больницу мужчина попал из профилактория, в котором был на лечении. Сотрудник дежурной части Василий Лабай, используя базу данных, установил родственников железногорца и связался с его сыном.  Благодаря капитану полиции сын, утратившего память мужчины, нашел своего отца. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

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