Потерявшему память 44-летнему железногорцу полицейские помогли найти родных

Один из жителей Красноярского края, который потерял память, благодаря сотрудникам полиции Железногорска смог найти родных. Как рассказали в краевой полиции, к полицейским обратились медики из Зеленогорска, которые сообщили о госпитализации 44-летнего железногорца, не сумевшего дать какой-либо информации о своих родственниках.

В больницу мужчина попал из профилактория, в котором был на лечении. Сотрудник дежурной части Василий Лабай, используя базу данных, установил родственников железногорца и связался с его сыном. Благодаря капитану полиции сын, утратившего память мужчины, нашел своего отца.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости