Двух родных братьев из Красноярска отправили в колонию за кражу Mitsubishi

В Красноярске двух братьев осудили за кражу автомобиля. Прошлой осенью в полицию обратилась жительница Пашенного, которая рассказала о похищении ее автомобиля Mitsubishi, стоимостью свыше 200 тыс рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность двух ранее судимых родных братьев 31 и 30 лет. В ходе расследования стало известно, что одному из братьев нужно было отремонтировать машину.

В интернете он нашел объявление о продаже подобного автомобиля и договорился о встрече с владельцем. После осмотра транспортного средства мужчина понял, что необходимых средств для приобретения у него нет. Злоумышленник, обративший внимание на отсутствие сигнализации, решил похитить машину.

Осведомленный о месторасположении иномарки мужчина вместе с братом похитили автомобиль. На улице Грунтовой у них закончился бензин и тогда они вызвали автоэвакуатор, доставивший машину на стоянку, где ее разукомплектовали. В отношении двух красноярцев завели уголовное дело по статье «Кража». По решению суда одного из братьев приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, второму назначили два года колонии строгого режима.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости