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Двух родных братьев из Красноярска отправили в колонию за кражу Mitsubishi

Главная Общество
Красноярск
17:05 27 Августа 2022
полиция, суд, автомобиль, кража, в красноярске
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В Красноярске двух братьев осудили за кражу автомобиля. Прошлой осенью в полицию обратилась жительница Пашенного, которая рассказала о похищении ее автомобиля Mitsubishi, стоимостью свыше 200 тыс рублей. 

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность двух ранее судимых родных братьев 31 и 30 лет. В ходе расследования стало известно, что одному из братьев нужно было отремонтировать машину. 

В интернете он нашел объявление о продаже подобного автомобиля и договорился о встрече с владельцем. После осмотра транспортного средства мужчина понял, что необходимых средств для приобретения у него нет. Злоумышленник, обративший внимание на отсутствие сигнализации, решил похитить машину. 

Осведомленный о месторасположении иномарки мужчина вместе с братом похитили автомобиль. На улице Грунтовой у них закончился бензин и тогда они вызвали автоэвакуатор, доставивший машину на стоянку, где ее разукомплектовали. В отношении двух красноярцев завели уголовное дело по статье «Кража». По решению суда одного из братьев приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, второму назначили два года колонии строгого режима. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

 

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