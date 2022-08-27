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В Красноярске в Татышев-парке заработал новый «СусликПаб»

Главная Общество
Красноярск
18:20 27 Августа 2022
животные, кафе, в красноярске
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В Красноярске в пятницу, 26 августа, в Татышев-парке открылся новый «СусликПаб». Уникальное кафе для сусликов появилось благодаря молодежному «Центру технического проектирования». Отметим, что первый «СусликПаб» заработал на острове Татышев два года назад. Ежегодно в мастерских центра собирают и придумывают нечто новое для кафе.

В Красноярске в Татышев-парке заработал новый «СусликПаб»

Так, например, крыша нового уникального заведения украшена резьбой по дереву и рельефу, который напоминает шишку – символ наступающей осени.

Любой из посетителей «СусликПаба» имеет возможность угостить сусликов и помочь им с пополнением запасов. Список лакомств, которые подойдут пушистым животным, вывешен на крыше кафе. Пытаться прикоснуться к сусликам и обнять их лучше не стоит, так как они могут укусить. Находится «СусликПаб» на центральной поляне Татышев-парка рядом с Информационным центром.

Фото: © МАУ «Татышев-парк»

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