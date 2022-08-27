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В Красноярске 4 молодых людей осудили по делу о жестоком убийстве 16-летней девушки

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Красноярск
12:10 27 Августа 2022
в красноярске, суд, убийство, следствие, следователи
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В Красноярске состоялось оглашение приговора по уголовному делу об убийстве 16-летней девушки. Суд вынес приговор четверым злоумышленникам в зависимости от роли каждого в данном преступлении.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия напомнили, что все произошло в октябре 2020 года. Тогда пятеро фигурантов – 4 молодых человека и девушка в возрасте от 19 до 23-х лет, проживающие в Красноярске и Березовском районе, пришли к знакомой.

16-летняя девушка рассказала компании об изнасиловании и пятеро фигурантов, подозревая несовершеннолетнюю во лжи, решили ее проучить. Так, они похитили подростка и привезли на одно из красноярских кладбищ, а также применили в отношении нее насилие, пытки и истязали девушку. Затем злоумышленники перевезли потерпевшую в Емельяновский район, продолжив физическое насилие. Для того, чтобы скрыть следы преступления подсудимые доставили несовершеннолетнюю на берег Енисей недалеко от Коркинского моста, задушили и сбросили труп в заводь водоема, после чего прикрыли мусором и ветками. Также злоумышленники сдали в ломбард телефон убитой и получили четыре тысячи рублей.

Спустя пару дней после совершенного убийства подсудимые приехали к другой девушке и, угрожая убийством, неоднократно ударив ее по лицу. Затем злоумышленники похитили знакомую и привезли в Емельяновский район, причинив физические и психические страдания.

Отметим, что труп убитой 16-летней девушки нашли в начале ноября 2020 года на берегу Енисея в Красноярске. По решению суда трех злоумышленников приговорили к 17 годам тюрьмы, двум подсудимым назначили 18 и 20 лет колонии строго режима, девушке дали 10 лет колонии общего режима. Добавим, что уголовное дело в отношении еще одного фигуранта, который заключил досудебное соглашение, находится в суде.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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