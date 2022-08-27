В Красноярске открываются дополнительные авиарейсы до Москвы

Компания «Победа» объявила об открытии дополнительных авиарейсов из Красноярска в Москву. По официальной информации, авиаперелеты будут выполняться со второго сентября по первое октября.

Дополнительные рейсы будут совершаться согласно следующему расписанию:

Красноярск - Москва (Внуково):

понедельник, четверг — вылет в 08:45, прилет в 09:40;

суббота — вылет в 07:15, прилет в 08:10.

Москва (Внуково) - Красноярск:

среда, воскресенье — вылет в 23:30, прилет в 08:10;

пятница — вылет в 22:00, прилет в 06:40.

Стоимость полета в одну сторону - от 5 699 рублей, туда – обратно – от 10 898 рублей.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости