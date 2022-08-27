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Евгений Ваганов и Татьяна Костяева стали «Почетными гражданами города Красноярска»

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Красноярск
10:10 27 Августа 2022
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В Красноярске в пятницу, 26 августа, началось официальное празднование Дня города. Торжественная часть стартовало с поднятия городского флага на площади перед администрацией Красноярска. Затем в мэрии состоялось торжественное вручение звания «Почетный гражданин г. Красноярска». Столь почетное звание получили Евгений Ваганов и Татьяна Костяева. 

Евгений Ваганов – доктор биологических наук и научный руководитель СФУ. Также он написал свыше 160 научных статей и шесть монографий. Также «Почетным гражданином г. Красноярска» стала Татьяна Костяева, которая вот уже более 45 лет является руководителем детско-юношеского хореографического ансамбля «Юность Красноярья», который удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». Благодаря работе Татьяны Костяевой вышло несколько поколений балетмейстеров.  

Татьяна Костяева призналась, что для нее стало неожиданностью вручение столь почетного звания. Она очень горда и благодарна всем, кто помогал ей и ее коллективу не только сохранять, но и приумножать народную культуру. Руководитель ансамбля также добавила, что в коллективе приучают детей любить собственный город и страну. 

Фото: © Администрация г. Красноярска

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