Сильные дожди и порывы ветра до 20 м/с нагрянут в Красноярск 27 августа

Сегодня в Красноярске, 27 августа, проходят основные мероприятия, посвященные празднованию 394-летия города. К несчастью, по прогнозам метеорологов, в дневное время в центральные районы Красноярского края, а также в краевой центр придут сильные дожди.

Более того, синоптики прогнозируют порывистый ветер, скорость которого может доходить до 20 м/c.

В связи с прогнозируемым порывистым ветром спасатели призывают соблюдать меры безопасности и при возникновении ЧС звонить по номерам – 101 или 112.

Фото: © Никита Алексеев