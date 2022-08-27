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Сильные дожди и порывы ветра до 20 м/с нагрянут в Красноярск 27 августа

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Красноярск
09:42 27 Августа 2022
непогода, погода, в красноярске, синоптики, прогноз
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Сегодня в Красноярске, 27 августа, проходят основные мероприятия, посвященные празднованию 394-летия города. К несчастью, по прогнозам метеорологов, в дневное время в центральные районы Красноярского края, а также в краевой центр придут сильные дожди.

Более того, синоптики прогнозируют порывистый ветер, скорость которого может доходить до 20 м/c.

В связи с прогнозируемым порывистым ветром спасатели призывают соблюдать меры безопасности и при возникновении ЧС звонить по номерам – 101 или 112.

Фото: © Никита Алексеев

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