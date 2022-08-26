В Красноярске пройдет школа киберспортивного комментатора ESC

В Красноярске с пятого по 11-е сентября состоится Школа киберспортивного комментатора ESC. Занятия являются бесплатными. В Школе отметили, что сейчас идет набор 20 молодых людей, желающих связать собственную жизнь с профессиональным киберспортом.

В рамках занятий ребят научать, как правильно работать в кадре, поработают над техникой речи и раскроют все тонкости работы киберспортивных комментаторов.

Итогом занятий станет экзамен. Участники прокомментируют игры Кубка главы города по киберспорту. Лучших отправят на стажировку в SGL Esports.

Фото: © Александр Гальперин / РИА Новости