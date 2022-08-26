Экс-полицейского из Красноярска будут судить за превышение должностных полномочий

В Красноярске состоится суд над экс-начальником отдела полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия. Согласно версии следователей, в начале этого года к злоумышленнику обратился приятель и попросил помочь урегулировать спор финансового характера, связанного с истребованием суммы займа более 3,5 млн рублей у красноярца, из-за нежелания последнего отдавать деньги и возвращении транспортного средства, который знакомый передал должнику для ремонта.

Обвиняемый согласился оказать помощь и использовал свое должностное положение. Так, экс-начальник принял от приятеля заявления о совершении в отношении него мошенничества. Затем бывший полицейский дал указание подчиненным, неосведомленным о преступных намерениях последнего, изъять машину у должника в счет возвращение долга. В марте текущего года правоохранители с помощью эвакуатора перевезли автомобиль к одному из отделов полиции.

Кроме того, между обвиняемым и должником состоялся разговор, в ходе которого экс-полицейский высказал в адрес собеседника угрозу причинения вреда жизни и здоровью. Затем злоумышленник потребовал написать расписку прошедшим числом, обязывающую должника вернуть его знакомому всю сумму денежных средств до 27 марта 2022 года.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости