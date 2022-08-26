44-летнего жителя Красноярского края подозревают в убийстве краснокнижного лебедя

В Красноярском крае в Таймырском районе сотрудникам полиции удалось выявить факт незаконной добычи птицы, занесенной в Красную книгу.

В рамках проведения профилактического мероприятия правоохранителями совместно с сотрудниками Госохотнадзора патрулировали береговую зону одного из населенных пунктов, расположенных на севере региона.

В какой-то момент участники рейда остановили моторную лодку, которой управлял 44-летний мужчина. В лодке полицейскими было найдено гладкоствольное охотничье ружье и туша тундрового лебедя. Эта порода птиц находится в Красной книге Красноярского края.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости