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44-летнего жителя Красноярского края подозревают в убийстве краснокнижного лебедя

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Красноярск
18:35 26 Августа 2022
мвд, полиция, браконьер, охотник, птица, в красноярском крае, преступление, арест
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В Красноярском крае в Таймырском районе сотрудникам полиции удалось выявить факт незаконной добычи птицы, занесенной в Красную книгу.

В рамках проведения профилактического мероприятия правоохранителями совместно с сотрудниками Госохотнадзора патрулировали береговую зону одного из населенных пунктов, расположенных на севере региона.

В какой-то момент участники рейда остановили моторную лодку, которой управлял 44-летний мужчина. В лодке полицейскими было найдено гладкоствольное охотничье ружье и туша тундрового лебедя. Эта порода птиц находится в Красной книге Красноярского края.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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