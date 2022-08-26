Дополнительные автобусы будут ходить в Красноярске после выступления «Иванушек – International»

Уже завтра, 27 августа, в Красноярске пройдут основные мероприятия в рамках празднования 394-летия города.

На День города красноярцев ждет насыщенный день, который завершится выступлением ««Иванушек – International» и праздничным фейерверком.

Для удобства горожан власти Красноярска приняли решение запустить вечером сразу несколько дополнительных маршрутов:

автобусы №49, №63, №71, №77, №87, троллейбус №5 – поедут от «Органного зала» до БКЗ;

автобусы №30, №50, №65, №98 – от «Острова отдыха» на левый берег;

автобусные маршруты №9, №12, №49, №50, №52, №63, №65, №71, №87, №98, №99 поедут от «Медуниверситета в центр города.

Фото: © Никита Алексеев