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Дополнительные автобусы будут ходить в Красноярске после выступления «Иванушек – International»

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Красноярск
17:20 26 Августа 2022
в красноярске, праздник, концерт, выступление, город, автобус, автобусы
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 Уже завтра, 27 августа, в Красноярске пройдут основные мероприятия в рамках празднования 394-летия города.

На День города красноярцев ждет насыщенный день, который завершится выступлением ««Иванушек – International» и праздничным фейерверком.

Для удобства горожан власти Красноярска приняли решение запустить вечером сразу несколько дополнительных маршрутов:

  • автобусы №49, №63, №71, №77, №87, троллейбус №5 – поедут от «Органного зала» до БКЗ;
  • автобусы №30, №50, №65, №98 – от «Острова отдыха» на левый берег;
  • автобусные маршруты №9, №12, №49, №50, №52, №63, №65, №71, №87, №98, №99 поедут от «Медуниверситета в центр города.

Фото: © Никита Алексеев

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