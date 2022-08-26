В Красноярске задержали несовершеннолетнего мотоциклиста

Сотрудникам полиции удалось задержать 15-летнего мотоциклиста, который был пьяным.

По данным правоохранителей ночью в Курагинском районе внимание инспекторов привлек мотоциклист без специального шлема. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал и попытался скрыться. Инспекторам удалось догнать и задержать нарушителя.

Полицейские провели проверку и установили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. На место задержания была вызвана мать нарушителя.

Задержанный рассказал, что купил транспорт на свои деньги, а перед ночным катанием выпил бутылку пива.

Правоохранители составили материалы в отношении несовершеннолетнего.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости