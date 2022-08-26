Мэппинг-подсветка появится в столице края

Новый вид подсветки появится в Красноярске уже в эти выходные, 28 августа.

Первые световые картины включат в районе ул. Копылова и Киренского. На одном из домов по ул. Красной Армии, 121 появится проекция с портретом художника Андрея Поздеева, которая создана на основе иллюстрации художницы Юлии Аржевитиной. Картины Василия Сурикова также превратят в подсветку и украсят ими дома города.

Отметим, что такой вид подсветки не помешает жителям, так как свет от мэппинга не будет попадать в окна.

К концу года на домах также появятся изображения национального парка «Красноярские столбы».

Фото: © admkrsk.ru