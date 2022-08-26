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Мэппинг-подсветка появится в столице края

Главная Общество
Красноярск
15:50 26 Августа 2022
общество, красноярск, благоустройство
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Новый вид подсветки появится в Красноярске уже в эти выходные, 28 августа. 

Первые световые картины включат в районе ул. Копылова и Киренского. На одном из домов по ул. Красной Армии, 121 появится проекция с портретом художника Андрея Поздеева, которая создана на основе иллюстрации художницы Юлии Аржевитиной. Картины Василия Сурикова также превратят в подсветку и украсят ими дома города. 

Отметим, что такой вид подсветки не помешает жителям, так как свет от мэппинга не будет попадать в окна. 

К концу года на домах также появятся изображения национального парка «Красноярские столбы».

Фото: © admkrsk.ru

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