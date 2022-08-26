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С 1 сентября на Красноярской магистрали начнет действовать 50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников

Главная Общество
Красноярск
11:31 26 Августа 2022
железные дороги, поезда, студенты, билеты, тарифы
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C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов на проезд в городских и пригородных поездах АО «Краспригород», курсирующих в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Специальные тарифы утверждены правительствами 3-х регионов в зоне обслуживания  Красноярской железной дороги, – Красноярским краем, Республикой Хакасия и Кемеровской областью

Льгота будет действовать в Красноярском крае в период с 1 сентября по 30 июня, в Республике Хакасия с 1 сентября по 15 июня, в Кемеровской области –  с 1 сентября по 31 мая.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет, школьникам – справку с места учёбы. Доступно оформление как билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов.

Кроме того, билет с 50% скидкой студенты и школьники могут оформить с помощью мобильного приложения «РЖД-пассажирам».  Также во всех электропоездах, курсирующих по городским маршрутам Красноярска, оплатить проезд можно с помощью банковской карты. При этом билетному кассиру необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что за прошлый учебный год льготным проездом в пригородных поездах Красноярской железной дороги воспользовались около 340 тыс. студентов и школьников.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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