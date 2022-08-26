Праздничный салют на День города в Красноярске - во сколько и где лучше смотреть

В Красноярске в честь празднования Дня города в субботу, 27 августа, в вечернем небе города засияет праздничный салют. О том, где лучше всего посмотреть на фейерверк рассказали в мэрии.

Отметим, что перед запуском фейерверка перед красноярцами выступит группа «Иванушки – International». Популярный российский музыкальный коллектив будет петь для горожан на площади Мира с 21:00 до 22:00.

Праздничный салют запустят в 22:00. Самый лучший вид на фейерверк открывается в районе Стрелки на БКЗ ближе к острову Татышев.

Добавим, что запуск салюта и выступление «Иванушек» подарил жителям Красноярска почетный гражданин города и Красноярского края, знаменитый благотворитель Хазрет Совмен.

Фото: © Администрация г. Красноярска