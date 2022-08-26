37 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей на минувшей неделе

В Красноярском крае специалисты регионального Управления Роспотребнадзора регистрируют минимальную активность природного очага клещевого энцефалита.

Как сообщили в ведомстве, на прошлой неделе к врачам за медпомощью обратились 37 жителей Красноярского края с жалобами на укусы клещей, в том числе 15 жителей краевого центра.

По словам экспертов, несмотря на минимальную активность клещей, риск встречи с опасными насекомыми сохраняется практически до октября. В этой связи при посещении лесных массивов и окрестностей населенных пунктов следует быть крайне осторожными.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости