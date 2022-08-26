26 августа
Красноярск
погода +16 °C
59.77
 
€ 59.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

37 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей на минувшей неделе

Главная Общество
Красноярск
13:45 26 Августа 2022
в красноярском крае, клещи, роспотребнадзор, медицина, пострадавшие
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае специалисты регионального Управления Роспотребнадзора регистрируют минимальную активность природного очага клещевого энцефалита.

Как сообщили в ведомстве, на прошлой неделе к врачам за медпомощью обратились 37 жителей Красноярского края с жалобами на укусы клещей, в том числе 15 жителей краевого центра.

По словам экспертов, несмотря на минимальную активность клещей, риск встречи с опасными насекомыми сохраняется практически до октября. В этой связи при посещении лесных массивов и окрестностей населенных пунктов следует быть крайне осторожными.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Праздничный салют на День города в Красноярске - во сколько и где лучше смотреть

Праздничный салют на День города в Красноярске - во сколько и где лучше смотреть

26 Августа 2022 г.
Фейерверк засияет в 22:00
Новости Красноярска: На 30 суток приостановлена работа пищеблока на «Бузиме» после массового отравления детей

На 30 суток приостановлена работа пищеблока на «Бузиме» после массового отравления детей

26 Августа 2022 г.
Срок исчисляется с 17 августа
Новости Красноярска: 7 новых школ появятся в Красноярском крае до конца 2022 года

7 новых школ появятся в Красноярском крае до конца 2022 года

26 Августа 2022 г.
Это позволит создать в крае около 3 тысяч новых мест в школах
Новости Красноярска: В Канске в пекарне кондитерскую продукцию производили в антисанитарных условиях

В Канске в пекарне кондитерскую продукцию производили в антисанитарных условиях

26 Августа 2022 г.
В пекарне нет раковины для мытья рук
Новости Красноярска: С 1 сентября на Красноярской магистрали начнет действовать 50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников

С 1 сентября на Красноярской магистрали начнет действовать 50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников

26 Августа 2022 г.
Специальные тарифы утверждены правительствами 3-х регионов
Новости Красноярска: В Красноярском крае состоится фестиваль мужских хоров

В Красноярском крае состоится фестиваль мужских хоров

26 Августа 2022 г.
31 августа в 19:00 в краевой филармонии состоится открытие фестиваля
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Новости Красноярска: В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

22 Августа 2022 г.
Об инциденте рассказала пострадавшая в социальных сетях
Новости Красноярска: Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко планирует стать кандидатом на пост мэра

Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко планирует стать кандидатом на пост мэра

22 Августа 2022 г.
Он работал в мэрии с 1999 по 2018 год
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru