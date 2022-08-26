50-летнюю женщину с травмой ноги эвакуировали с «Красноярских Столбов»

В Красноярске в четверг, 25 августа, спасателям пришлось выезжать на «Красноярские Столбы» в связи с травмированием одного из туристов.

В службе спасения края сообщили, что 50-летняя женщина получила травму ноги, в результате чего ей понадобилась помощь. В итоге спасатели оказали помощь пострадавшей и доставили ее до ул. Свердловская.

Также стало известно об окончании поисков мужчины, который пропал 15 августа в Богучанском районе. Волонтеры нашли тело пропавшего. Добавим, что в селе Шила произошел пожар в двуквартирном кирпичном доме. Из-за сильного задымления пострадал хозяин квартиры, который отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости