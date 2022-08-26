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50-летнюю женщину с травмой ноги эвакуировали с «Красноярских Столбов»

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Красноярск
14:35 26 Августа 2022
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В Красноярске в четверг, 25 августа, спасателям пришлось выезжать на «Красноярские Столбы» в связи с травмированием одного из туристов. 

В службе спасения края сообщили, что 50-летняя женщина получила травму ноги, в результате чего ей понадобилась помощь. В итоге спасатели оказали помощь пострадавшей и доставили ее до ул. Свердловская. 

Также стало известно об окончании поисков мужчины, который пропал 15 августа в Богучанском районе. Волонтеры нашли тело пропавшего. Добавим, что в селе Шила произошел пожар в двуквартирном кирпичном доме. Из-за сильного задымления пострадал хозяин квартиры, который отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу. 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

 

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