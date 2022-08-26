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На 30 суток приостановлена работа пищеблока на «Бузиме» после массового отравления детей

Главная Общество
Красноярск
12:40 26 Августа 2022
в красноярском крае, отравление, суд, роспотребнадзор
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В Красноярском крае по решению Сухобузимского районного суда работа пищеблока «Малина», находящегося на базе отдыха «Бузим», была приостановлена на 30 суток.

Напомним, что в середине августе этого года был зарегистрирован факт массового отравления детей. Медики выявили 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

В ходе расследования специалисты нашли у работника пищеблока и у одного из потерпевших РНК норовирус.

Добавим, что срок приостановления деятельности пищеблока исчисляется с 17 августа.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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