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Продолжается строительство первого этапа емельяновского водопровода

Главная Общество
Красноярск
11:55 26 Августа 2022
общество, в красноярском крае, вода, строительство
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От Красноярска до пос. Солонцы проложено 1,3 км сетей (30 % от протяжённости первого этапа строительства емельяновского водопровода). Объект соединит поселения Емельяновского района с городской водой, пишут на сайте правительства Красноярского края. Специалисты уже провели испытания построенных участков водопровода на прочность и герметичность.

Сейчас на объекте устраивают 15 водопроводных камер. В четырёх из которых будут точки для подключения квартальных и межквартальных сетей. Кроме этого, будет подготовлен котлован для повысительно-насосной станции. Её установка начнётся в сентябре. Необходимо будет проложиить оставшихся 3 км трубопровода, построить переход через ручей Нанжуль, и водомерный узел. Завершат первый этап проекта в конце года.

Александр Байков, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края:

— Водопровод стратегически важен для улучшения качества питьевого водоснабжения жителей. Организован строгий контроль за строительством, соблюдением графиков работ. Необходимо завершить всё качественно и в срок, чтобы приступить к следующему этапу.

Отметим, что строительство осуществляет ООО «СтройСервис» за 93,4 млн рублей. Заказчик — ЦРКК.

Реализация всего проекта «Емельяновский водопровод» займёт около трёх лет. Протяжённость трубопровода длиною 27 километров спроектирована вблизи посёлков Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, Емельяново, садоводческих товариществ в пригороде Красноярска. Пропускная способность водовода будет 700 кубометров/час. В итоге к центральному водоснабжению подключатся около 60 тыс жителей. Из них возможность подключения к централизованной сети получат 30 тысяч садоводов и 16 социальных объектов.

Работы по проекту разбиты на три этапа с завершением всех работ в 2024 году. Строительство будет выполняться благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».

На втором этапе строительство водопровода пройдет от пос. Солонцы до границы с пос. Емельяново, через с. Дрокино, пос. Логовой, д. Творогово и на заключительном этапе строительство водопровода запланировано от пос. Солонцы до СНТ Шуваевского и Солонцовского сельсоветов.

Напомним, в Красноярском крае на финальную стадию вышли строительные работы по прокладке нового водопровода в Лесосибирске. Благодаря его появлению жители частного сектора мкрн. Мехколонна будут обеспечены качественной питьевой водой.

На строительство объекта было направлено более 97 млн рублей.

В настоящее время строители проложили 5,3 километра, при том, что общая длина водопровода составит 5,4 км. Также подрядчик установил 25 колодцев и выполнил работы по прокладке водопроводной сети, используя метод горизонтально-направленного бурения. На данный момент готовность объекта – 68,92 %.

После запуска объекта около 7 тысяч лесосибирцев будут обеспечены качественной питьевой водой. Ранее на территории Мехколонны никогда не было централизованного водоснабжения, поэтому людям приходилось использовать привозную питьевую воду, а для бытовых дел набирать воду из колодца.

Согласно планам, весь комплекс мероприятий будет завершен до конца сентября. По словам главы Лесосибирска Андрея Хохлова, возведение водопровода в Мехколонне имеет огромное значение для города. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» удалось привлечь необходимое финансирование. Добавим, что власти Лесосибирска также обсуждают проекты, связанные с модернизацией городской системы водоснабжения.

Фото: © пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

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