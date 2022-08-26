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53-летняя жительница Канска получила более 700 тысяч рублей на несуществующую дочь

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Красноярск
10:55 26 Августа 2022
в красноярском крае, канск, женщина, полиция, мвд, подозреваемая, преступление
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В Красноярском крае 53-летнюю жительницу Канска подозревают в незаконном использовании мер господдержки российских семей более чем на 700 тыс рублей. Женщина получила денежные средства на несуществующего ребенка.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что весной 2017 года подозреваемая для улучшения собственного материального положения придумала историю о рождении у нее дочери.

Злоумышленница предоставила ложные данные о появлении ребенка на свет в МФЦ Красноярска, оформила свидетельство о рождении, после чего получила сертификат на маткапитал на 453 тыс рублей. Государственную поддержку женщина использовала для покупки частного дома в Алтайском крае.

Через три года подозреваемая воспользовалась правом на ежемесячное пособие, которое полагается на детей до 7-ми лет. За год женщина незаконно получила более 260 тыс рублей.

По факту случившегося правоохранители завели два уголовных дела. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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