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В Канске в пекарне кондитерскую продукцию производили в антисанитарных условиях

Главная Общество
Красноярск
11:40 26 Августа 2022
в красноярском крае, нарушения, роспотребнадзор, кондитерская
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В Красноярском крае в одной из хлебопекарен Канска было выявлено сразу несколько серьезных нарушений. Продукция производилась в антисанитарных условиях.

Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили, что в пекарне нет раковины для мытья рук, отсутствует внутренняя отделка поверхности стен и потолка на складе.

Также было выявлено отсутствие условий для мытья и сушки оборотной тары, оборудования и инвентаря. Так, например, листы для выпечки оказались грязными и даже не обжигались.

В пекарне нет емкости с фильтрами для растворения и фильтрования соли, что может привести к попаданию посторонних вещей в продукцию.

Кроме того, уже на приготовленных кондитерских изделиях с кремом, которые находятся в холодильнике, нет ярлыков с датой и временем изготовления. В результате в связи с нарушениями владельцу пекарни выписали штраф на 30 тыс рублей.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

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