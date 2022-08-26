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В Красноярском крае состоится фестиваль мужских хоров

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Красноярск
11:10 26 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, фестиваль
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В Красноярском крае впервые пройдёт фестиваль мужских хоров. Приедут коллективы из Симферополя, Москвы, Красноярска, Самары, Калуги, Грозного, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова и Республики Беларусь. Участие примет и Сибирский мужской хор, пишут на сайте регионального правительства.

За 5 дней концерты состоятся в Минусинске, Канске, Иланске, Сосновоборске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Зеленогорске, Лесосибирске, Назарово, Ужуре, Уяре, Шарыпове, Шушенском, Курагино, Стрелке, Казачинском и Каратузском.

31 августа в 19:00 в Красноярской краевой филармонии состоится открытие фестиваля.

2 сентября на гала-концерте фестиваля сводный хор из более чем 500 мужчин исполнит музыкальные шедевры мировой и русской культуры.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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