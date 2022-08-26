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Обвиняемого по делу о хищениях средств красноярского метро оставят под стражей до 2 ноября

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Красноярск
09:55 26 Августа 2022
метро, деньги, похищение, суд, в красноярске, строительство
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В Красноярске Железнодорожным районным судом было принято решение о продлении срока нахождения под стражей Константина Мандрова.

Он является обвиняемым по уголовному делу о хищении средств из госконтракта при возведении первой линии красноярской подземки. Следствие считает, что Мандровым были приняты работы без госэкспертизы, что причинило федеральному бюджету ущерб на сумму, превышающую 700 млн рублей.

В результате в июле текущего года обвиняемый был арестован. Тогда суд заключил его под стражу до третьего сентября. Однако по новому решению суда его арест продлен до второго ноября.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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