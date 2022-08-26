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7 новых школ появятся в Красноярском крае до конца 2022 года

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Красноярск
12:10 26 Августа 2022
образование, обучение, школы, строительство, правительство, в красноярском крае
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Власти Красноярского края планируют в течение этого года построить сразу семь новых общеобразовательных учреждений. Это позволит создать в регионе около трех тысяч новых мест в школах.

В правительстве региона рассказали, что в Красноярске были завершены строительные работы по возведению крупнейшей школы за Уралом в жилом районе «Бугач». Строительство учреждения проходило в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 1550 учеников, в ней созданы все условия для полноценного занятия детей, в том числе есть помещения для групп продленного дня.

Образовательным учреждением учитываются потребности школьников с ОВЗ. На данный момент ведется набор педагогов. Планируется, что к учебным занятиям дети смогут приступить уже в октябре-ноябре текущего года после того, как школа получит лицензию и необходимые документы от надзорных органов.

Кроме того, продолжаются строительные работы по возведению школы на 115 мест в с. Мокрушинское Казачинского района, образовательного учреждения на 550 мест в пос. Мотыгино, школы на 550 учеников в Боготоле, общеобразовательного учреждения на 80 детей с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка, школы на 100 мест в с. Зотино и учреждения на 50 учеников с дошкольными группами на 30 детей в с. Тертеж.

Также стало известно о введении в эксплуатацию сразу трех новых школ: на 386 учеников в пос. Таежный и на 275 мест в пос. Саянский. Еще одна школа, которая находится в г. Иланский и рассчитана на 700 детей, была построена частным инвестором.

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, одним из приоритетных направления системы образования региона является создание новых мест не только в крупных городах, но и небольших муниципалитетах.

Фото: © Р. Рыбаков

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