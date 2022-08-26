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14-летнюю девочку в клетчатой рубашке ищут в Красноярске

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Красноярск
10:25 26 Августа 2022
подросток, пропавшие, в красноярске
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В Красноярске объявлены поиски 14-летней Дианы Б., которая ушла из дома на улице Тотмина в утренние часы, 24 августа. Для помощи в поисках девочки-подростка волонтеры рассказали ее приметы. Рост пропавшей около 1 м 60 см, она нормального телосложения.

Юная красноярка была одета в клетчатую серо-белую рубашку, штаны темного цвета, а также кроссовки красно-белого цвета с черными полосами.

Если вы располагаете информацией о судьбе девушки, то звоните по телефонам:8 (391) 246-87-64, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

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