Занятость коечного фонда в инфекционных госпиталях Красноярского края составляет 83%

В Красноярском крае врачи фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе развернуто 1024 койки в 13 временных ковидных госпиталях.

В Минздраве края отметили, что на данный момент занятость коечного фонда – 83%. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 6,5 тысяч жителей региона.

В ведомстве также заявили, что в случае увеличения числа заболевших медучреждения готовы оперативно разворачивать койки. Также в Красноярском крае есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Добавим, что в Красноярском крае работают 129 стационарных пункта для вакцинации от ковида и два вакциномобиля. Также функционируют внебольничные пункты.

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