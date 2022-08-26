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Занятость коечного фонда в инфекционных госпиталях Красноярского края составляет 83%

Главная Общество
Красноярск
09:25 26 Августа 2022
в красноярском крае, минздрав, здоровье, пациенты, заболевание
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В Красноярском крае врачи фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе развернуто 1024 койки в 13 временных ковидных госпиталях.

В Минздраве края отметили, что на данный момент занятость коечного фонда – 83%. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 6,5 тысяч жителей региона.

В ведомстве также заявили, что в случае увеличения числа заболевших медучреждения готовы оперативно разворачивать койки. Также в Красноярском крае есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Добавим, что в Красноярском крае работают 129 стационарных пункта для вакцинации от ковида и два вакциномобиля. Также функционируют внебольничные пункты.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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