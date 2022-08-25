В Красноярском крае 5 детей с сахарным диабетом обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае только после вмешательства прокуратуры пятеро детей-инвалидов из Емельяновского района обеспечили необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что на протяжении длительного времени «Емельяновская районная больница» не предпринимала меры по выписке рецептов 5 детям-инвалидам, которые страдают от сахарного диабета.
После подачи иска в суд несовершеннолетним предоставили необходимый запас препаратов и медицинских изделий.
Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости