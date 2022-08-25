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В Туруханском районе парни украли из магазина алкоголь и продукты

Главная Общество
Красноярск
21:00 25 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, кража
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В дежурную часть обратился работник торговой точки п. Бор. Он сообщил, что из магазина похитили спиртное, сигареты и продукты.

Полицейские выяснили, что злоумышленники ночью, отогнув металлические ставни и выдавив оконное стекло, проникли в магазин и похитили имущество на сумму более 15 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали. Ими оказались трое местных жителей (от 19 до 21 года). Как оказалось, парни выпивали, чтобы продолжить праздник, решили украсть алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой — до 5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © 24.мвд.рф

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