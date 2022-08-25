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На север Красноярского края требуются квалифицированные кадры

Главная Общество
Красноярск
17:47 25 Августа 2022
общество, в красноярском крае, север, работа
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С начала года в службу занятости заявлено около 25 тысяч предложений для работы на севере. Самые востребованные кадры в обрабатывающей и добывающей отраслях экономики. Кроме того, много специалистов требуется в металлургическом, деревообрабатывающем, нефтегазовом, строительном, теплоэнергетическом секторах. Об этом рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Отметим, что в северных и арктических территориях реализуется более 20 инвестиционных проектов, которые связаны с освоением месторождений, лесопромышленным и деревообрабатывающим комплексами, строительством инфраструктуры.

— До 2028 года работодатели, участвующие в реализации инвестпроектов, заявили потребность в 36 тысячах специалистов, — рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

На сегодняшний день соискателям доступно 14 тысяч предложений постоянной работы в северных и арктических территориях. Больше всего требуется рабочих — 9,6 тысячи вакансий, служащих — 4,4 тысячи вакансий. Среди рабочих профессий доля вакансий для квалифицированных сотрудников — 85 %.

Например, для освоения Юрубчено-Тохомского месторождения требуются машинисты бульдозера, геодезисты. А для освоения Куюмбинского месторождения – бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения, водители автомобилей, слесари-ремонтники, электромонтёры.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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