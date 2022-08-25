В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

Красноярские следователи завершили расследование уголовного дела против двоих иностранцев 20 и 27 лет, которые до смерти избили 23-летнего парня.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

13 февраля в ночное время потерпевший со знакомой девушкой находился на крыльце круглосуточного магазина по ул. Чернышевского. Из магазина вышел 27-летний иностранец и толкнул потерпевшего. Мужчина корректно высказал ему устное замечание. Обвиняемый спровоцировал конфликт и начал избивать парня руками и ногами по голове и телу. 20-летний брат нападавшего ожидал его поблизости в автомобиле и, заметив драку, присоединился.

Потерпевший потерял сознание, его доставили в больницу, где он скончался через месяц, не приходя в сознание.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид