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В Мотыгинском районе с предприятия украли деньги, золото, телефоны и ноутбук

Главная Общество
Красноярск
16:52 25 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, нападение
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Трое человек незаконно проникли на территорию предприятия в Мотыгинском районе и под угрозой применения предметов, похожих на оружие, завладели 210 тыс. рублей, золотосодержащим песком, сотовыми телефонами и ноутбуком. Всё это принадлежало работникам организации. Кроме этого, злоумышленники применили физическую силу в отношении одного из сотрудников, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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