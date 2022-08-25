В Мотыгинском районе с предприятия украли деньги, золото, телефоны и ноутбук

Трое человек незаконно проникли на территорию предприятия в Мотыгинском районе и под угрозой применения предметов, похожих на оружие, завладели 210 тыс. рублей, золотосодержащим песком, сотовыми телефонами и ноутбуком. Всё это принадлежало работникам организации. Кроме этого, злоумышленники применили физическую силу в отношении одного из сотрудников, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович