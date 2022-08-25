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Лучшего лесоруба России выберут в Красноярске в сентябре

Главная Общество
Красноярск
20:00 25 Августа 2022
правительство, лес, чемпион, чемпионат, в красноярске, форум
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В сентябре Красноярский край примет на своей территории первый международный форум «Леса России». В рамках форума пройдет VII чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб». Состязания, по итогам которых выберут лучшего лесоруба, состоятся 21 и 22 сентября.

В правительстве Красноярского края сообщили, что в настоящее время заявки для участия в чемпионате подали 17 субъектов России, среди которых присутствуют крупнейшие лесные регионы. Также в борьбу за звание лучшего лесоруба страны вступят жители Красноярского края.

Отметим, что на соревнованиях участникам предстоит показать свои умения в следующих номинациях: «Операторы с бензомоторными пилами» и «Операторы машин».

Также конкурсанты продемонстрируют мастерство в валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, а также в эстафете. Операторы «Харвестера» и «Форвардера» выполнят упражнения по валке и раскряжевке дерева, погрузку-разгрузку бревен.

Подать заявку для участия в чемпионате России можно по эл. почте: a89039237456@yandex.ru, телефоны для справок: 8-904-890-68-97, 8-999-443-53-12. Добавим, что I официальный чемпионат России состоялся в сентябре 2013 года в Великом Новгороде. Всероссийские соревнования организовали при поддержке Правительства РФ.

Фото: © Никита Алексеев

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