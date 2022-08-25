25 августа
Красноярск
погода +21 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске музыкальная школа получила новые инструменты

Главная Общество
Красноярск
16:35 25 Августа 2022
общество, в красноярском крае, искусство, культура
версия для печати Ico_print

В ачинскую детскую музыкальную школу № 1 благодаря национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культурная среда» поступили аккордеон и баяны, балалайки и домры, гитара и много учебной литературы, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Заявку на улучшение материально-технической базы школа подала в 2019 году.

В Красноярском крае 16 музыкальных школ уже получили гранты. В этом году 4,3 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов выделено и Ачинской детской музыкальной школе № 1.

Также в учебных классах теперь есть четыре современные информационные доски, а школьная библиотека пополнилась актуальными нотными сборниками для фортепиано и народных инструментов и новейшей учебной и методической литературой.

Напомним, масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Добавим, что до 2024 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники в общей сложности поступят в 1,8 тыс. учреждений.

Фото: © Анастасия Кирсанова

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 5 детей с сахарным диабетом обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае 5 детей с сахарным диабетом обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

25 Августа 2022 г.
Дети являются инвалидами
Новости Красноярска: Загоревшаяся «Ока» чуть не стала причиной лесного пожара в Минусинском районе

Загоревшаяся «Ока» чуть не стала причиной лесного пожара в Минусинском районе

25 Августа 2022 г.
В машине произошло замыкание проводки
Новости Красноярска: На север Красноярского края требуются квалифицированные кадры

На север Красноярского края требуются квалифицированные кадры

25 Августа 2022 г.
В северных и арктических территориях реализуется более 20 инвестиционных проектов
Новости Красноярска: В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

В Красноярске два иностранца убили 23-летнего парня

25 Августа 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: В Мотыгинском районе с предприятия украли деньги, золото, телефоны и ноутбук

В Мотыгинском районе с предприятия украли деньги, золото, телефоны и ноутбук

25 Августа 2022 г.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 34-летнего новосибирца подозревают в ограблении 85-летней жительницы Красноярска

34-летнего новосибирца подозревают в ограблении 85-летней жительницы Красноярска

25 Августа 2022 г.
Также мужчину подозревают в покушении на мошенничество
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Новости Красноярска: Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

24 Августа 2022 г.
Самокаты могут прировнять к мопедам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru