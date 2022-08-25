В Ачинске музыкальная школа получила новые инструменты

В ачинскую детскую музыкальную школу № 1 благодаря национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культурная среда» поступили аккордеон и баяны, балалайки и домры, гитара и много учебной литературы, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Заявку на улучшение материально-технической базы школа подала в 2019 году.

В Красноярском крае 16 музыкальных школ уже получили гранты. В этом году 4,3 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов выделено и Ачинской детской музыкальной школе № 1.

Также в учебных классах теперь есть четыре современные информационные доски, а школьная библиотека пополнилась актуальными нотными сборниками для фортепиано и народных инструментов и новейшей учебной и методической литературой.

Напомним, масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Добавим, что до 2024 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники в общей сложности поступят в 1,8 тыс. учреждений.

Фото: © Анастасия Кирсанова