25-летняя жительница Зеленогорска перевела мошенникам 750 тысяч рублей

25-летняя зеленогорка перевела деньги мошенникам, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.

Как выяснили полицейские, потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником силовой структуры, сообщил, что кто-то, используя доверенность, пытается от её имени снять со счёта деньги. Она сообщила по телефону, что пойдёт в банк для уточнения информации, но собеседник перевёл разговор на лже-представителя службы безопасности. Тот, в свою очередь сказал, что идти в офис опасно.

Далее злоумышленники, ссылаясь на правовые акты, настояли на переводе денег на «безопасные счета». Они отправили на телефон потерпевшей фотографии удостоверений и документы банка, похожие на официальные.

Тогда женщина сняла в банкомате 750 тыс. руб. и за два дня перечислила денежные средства на 26 абонентских номеров, прописанные в присланных документах. Лишь спустя время она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков