Анжела Дунаева стала первой женщиной - кандидатом на пост мэра Красноярска

В Красноярске в четверг, 25 августа, было подано еще одно заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города. Заявление подала Анжела Дунаева. Таким образом, она стала первой женщиной, которая вступила в гонку за пост главы Красноярска на этих выборах.

На данный момент на данную должностью претендуют семь человек.

Как пишут Gornovosti, Анжела Дунаева занималась предпринимательством. Основной вид деятельности ИП – физкультурно-оздоровительный. Также она занималась торговлей и арендой с управлением собственной или арендованной недвижимостью.

Фото: © Никита Алексеев