25 августа
Красноярск
погода +21 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Поезд здоровья КрасЖД «Святитель Лука» в сентябре отправится в Хакасию и на юг Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
14:40 25 Августа 2022
медицина, поезд, железные дороги, здоровье, лечение
версия для печати Ico_print

Первая рабочая командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» (ПКДЦ) в осеннем сезоне 2022 года пройдет по станциям Хакасии, а также Минусинского и Курагинского районов Красноярского края.

В сентябре врачи поезда будут осуществлять приём на станциях Хакасии – Абаза (13-16 сентября) и Ташеба (17-18 сентября).

Затем врачи передвижной поликлиники будут вести приём в Красноярском крае – на станциях Минусинск (19-20 сентября), Туба (21 сентября), Курагино (22-24 сентября), Кизир (25 сентября), Журавлёво (26 сентября).

Посещение передвижной поликлиники осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний. В вагоне - регистратуре допустимо нахождение не более 10 посетителей одновременно.

Приём ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в ПКДЦ работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Медицинская помощь в поезде здоровья Красноярской железной дороги предоставляется бесплатно по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача.

При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований.

Прием ведется с 7:30 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Отметим, что в течение двух летних месяцев передвижная железнодорожная поликлиника проходила техническое обслуживание, необходимое для обеспечения бесперебойной работы всех её систем в новом рабочем сезоне.

***

Подробнее с маршрутом передвижной поликлиники, услугами и его возможностями можно ознакомиться на сайте Красноярской железной дороги в специальном разделе «Поезд здоровья». Задать интересующие вопросы жители могут, позвонив в call-центр ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск» по телефону: +7 (391) 229-22-22.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В школе № 115 мкр. Солнечный пустят на линейку только родителей 1 и 11 классов

В школе № 115 мкр. Солнечный пустят на линейку только родителей 1 и 11 классов

25 Августа 2022 г.
Ограничения ввела администрация школы
Новости Красноярска: Фестиваль «Ночные роллеры» перенесли в Красноярске на 2 сентября

Фестиваль «Ночные роллеры» перенесли в Красноярске на 2 сентября

25 Августа 2022 г.
Регистрация продлевается до 1 сентября
Новости Красноярска: В Минусинске и Енисейске ликвидируют крупные свалки

В Минусинске и Енисейске ликвидируют крупные свалки

25 Августа 2022 г.
Общая площадь свалок — более 30 га
Новости Красноярска: Анжела Дунаева стала первой женщиной - кандидатом на пост мэра Красноярска

Анжела Дунаева стала первой женщиной - кандидатом на пост мэра Красноярска

25 Августа 2022 г.
Теперь в гонке участвуют 7 кандидатов
Новости Красноярска: В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

25 Августа 2022 г.
Обвиняются трое мужчин и девушка
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Щорса сузят проезжую часть до 15 сентября

В Красноярске на улице Щорса сузят проезжую часть до 15 сентября

25 Августа 2022 г.
При этом движение по Щорса сохранится в обе стороны
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Ачинска ввёл масочный режим

Мэр Ачинска ввёл масочный режим

24 Августа 2022 г.
Пока это коснётся администрации города, подведомственных организаций и предприятий
Новости Красноярска: В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

20 Августа 2022 г.
Уже выявлены первые нарушители
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru