Поезд здоровья КрасЖД «Святитель Лука» в сентябре отправится в Хакасию и на юг Красноярского края

Первая рабочая командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» (ПКДЦ) в осеннем сезоне 2022 года пройдет по станциям Хакасии, а также Минусинского и Курагинского районов Красноярского края.

В сентябре врачи поезда будут осуществлять приём на станциях Хакасии – Абаза (13-16 сентября) и Ташеба (17-18 сентября).

Затем врачи передвижной поликлиники будут вести приём в Красноярском крае – на станциях Минусинск (19-20 сентября), Туба (21 сентября), Курагино (22-24 сентября), Кизир (25 сентября), Журавлёво (26 сентября).

Посещение передвижной поликлиники осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний. В вагоне - регистратуре допустимо нахождение не более 10 посетителей одновременно.

Приём ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в ПКДЦ работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Медицинская помощь в поезде здоровья Красноярской железной дороги предоставляется бесплатно по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача.

При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований.

Прием ведется с 7:30 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Отметим, что в течение двух летних месяцев передвижная железнодорожная поликлиника проходила техническое обслуживание, необходимое для обеспечения бесперебойной работы всех её систем в новом рабочем сезоне.

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Подробнее с маршрутом передвижной поликлиники, услугами и его возможностями можно ознакомиться на сайте Красноярской железной дороги в специальном разделе «Поезд здоровья». Задать интересующие вопросы жители могут, позвонив в call-центр ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск» по телефону: +7 (391) 229-22-22.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД