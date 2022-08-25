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В школе № 115 мкр. Солнечный пустят на линейку только родителей 1 и 11 классов

Главная Общество
Красноярск
15:40 25 Августа 2022
общество, красноярск, школы, ограничения
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После переклички в школе № 115 стали появляться сообщения, что родителям ограничили посещение линеек на 1 сентября, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Данные ограничения ввела администрация школы. Допустят к линейке только родителей первоклашек и одиннадцатиклассников.

В комментариях под постом пишут:

«И от семьи не больше двух человек…»

«Торжественные линейки только у 1 и 11 классов во многих школах, в № 134, например, тоже.»

«Бред какой-то, захожу в школу № 156 и меня без маски не пускают.»

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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