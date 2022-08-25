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В Красноярске на улице Щорса сузят проезжую часть до 15 сентября

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Красноярск
14:45 25 Августа 2022
в красноярске, движение, автомобиль, сгк
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В Красноярске на улице Щорса сейчас в завершающей стадии находятся работы по перекладке квартальной теплосети. Мероприятия проходят в районе ост. «Автобусный переулок».

В связи с работой коммунальщиков было принято решение об сужении проезжей части. Дело в том, что работы будут проходить поперек дороги в три этапа:

  • 1-й: на четной стороне улицы;
  • 2-й: на нечетной;
  • 3-й: на дороге-дублере Щорса вдоль домов №85 «А» и 85 «Г».

Отметим, что на всех этапах движение по ул. Щорса сохранится в обе стороны. Под трамвайными путями новые теплосети будут проложены методом прокола.

Фото: © Telegram-канал СГК

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