В Минусинске и Енисейске ликвидируют крупные свалки

В Минусинске и Енисейске прошли публичные слушания по вопросам рекультивации двух свалок, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Общая площадь свалок — более 30 га. Жители обсудили с проектировщиком способ и сроки их ликвидации.

Разработчик проектов представил несколько вариантов ликвидации свалок. Обсудили и вопросы воздействия на окружающую среду и финансирование выполнения работ.

Мнение жителей будет учтено при утверждении проектов ликвидации несанкционированных свалок.

Отметим, что ликвидацию объектов проводит ООО «Югтехноинжиниринг», оно уже провело изыскательные работы. Проектно-сметную документацию (ПСД) представит до конца года.

Средства на разработку ПСД выделены из краевого бюджета (26 млн руб.).

— Обсуждения проходили в открытом формате. Нам важно было услышать мнение жителей. Проведение работ не окажет неудобств проживающим вблизи. Выбранный способ очистки благоприятно отразится на экологии и социальной среде городов, — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Вопрос ликвидации этих крупных свалок находится на контроле министерства. Несанкционированные места размещения отходов включены в реестр объектов накопленного вреда.

Фото: © РИА новости / Григорий Сысоев