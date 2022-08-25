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В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

Главная Общество
Красноярск
14:50 25 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, суд
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26 августа суд огласит приговор группе людей, обвинённых в совершении двойного насилия и убийстве несовершеннолетней.

Перед судом предстанут Сергей Кокорин, Николай Шумков, Виктор Крысов, Юлия Ронжина, рассказали в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Кокорина и Шумкова обвиняют в насилии и угрозе насилием с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней. Также Кокорин и Ронжина получат наказание за грабёж группой по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья. Кроме того, Кокорина и Крысова обвиняют за угрозу убийством и убийство девушки группой по предварительному сговору, чтобы скрыть другое преступление. Шумков также обвиняется за пособничество в убийстве. А Крысов — за сбыт украденных вещей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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