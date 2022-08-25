В Красноярске появилась «набережная Зеленый берег» и «сквер имени Гриболевых»

В Красноярске теперь у набережной, расположенной вдоль пр. Ульяновский в Советском районе, появилось свое название.

Согласно распоряжению, подписанному и.о. главы города Владиславом Логиновым, это пространство теперь будет называться «набережная Зеленый берег».

Кроме того, в Красноярске у общественного пространства на ул. Шелковая, 3 появилось свое название. Теперь данный сквер будет носить следующее наименование – «Сквер имени Гриболевых». Отметим, что общественное пространство находится в Кировском районе.

Фото: © Никита Алексеев