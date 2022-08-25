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Загоревшаяся «Ока» чуть не стала причиной лесного пожара в Минусинском районе

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Красноярск
18:00 25 Августа 2022
в красноярском крае, лесные пожары, пожар, лес, пожарные, огонь
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В Красноярском крае в селе Большая Ничка сгорел автомобиль «Ока». Загоревшаяся машина могла стать причиной лесного пожара, однако такого развития ситуации удалось избежать.

Как рассказали в краевом Лесопожарном центре, супружеская пара отправилась в лесной массив для сбора дикоросов. Согласно предварительным данным, в какой-то момент в машине произошло замыкание электропроводки. В результате «Ока» загорелась.

Для ее тушения на место инцидента приехали сотрудники Минусинской лесопожарной станции. Благодаря оперативной работе специалисты не дали огню перекинуться на лес. По словам замначальника Минусинской ЛПС Максима Дрюкова, пожарные пролили водой горящую лесную подстилку по кромке, используя пожарную машину «МАКАР».

Данная техника прибыла в Красноярский край в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Фото: © Лесопожарный центр Красноярского края

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