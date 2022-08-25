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Авиакомпания NordStar запустила распродажу билетов из Красноярска в Сочи и Москву

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Красноярск
13:35 25 Августа 2022
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В Красноярске стартовала распродажа билетов на рейсы до Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи. Компания NordStar запустила акцию, которая началась 25 августа и завершится 4-го сентября. В рамках акции красноярцы смогут приобрести билеты по спецтарифам. Отметим, что воспользоваться авиаперелетом можно с 1 сентября этого года по 25 марта следующего года. Также на детей от 2-х до 12 лет действует дополнительная скидка 10%.

Так, по спецтарифу стоимость билета из Красноярска в Санкт-Петербург/Сочи/Казань начинается от 6 990 рублей. Стоимость билета из красноярского аэропорта до Москвы – от 3 990 рублей. Из Красноярска до Самары – от 5 990 рублей

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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