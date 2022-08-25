Около 2 тонн опасных персиков и груш уничтожили в Красноярске

В Красноярске на оптовом рынке «Южный» сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили свежую импортную партию фруктов. В рамках проверочных мероприятий специалисты осмотрели одну тонну персиков и 930 кг груш. В ходе проверки работники ведомства нашли признаки заражения карантинными объектами.

Результаты исследований показали, что персики и груши оказались заражены восточной плодожоркой. В итоге было принято решение об уничтожении зараженных фруктов.

Фото: © пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю