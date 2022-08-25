КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Саянском районе

26 августа, с 8:00 до 17:00 местного времени, в связи с проведением ремонтных работ на участке КрасЖД Саянская-Кильчуг, будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Уяр-Саянская (вблизи станции Саянская).

Проезд автотранспорта через переезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

Ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Саянского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам: работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД