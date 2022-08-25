Завершился краевой партийный турнир по дворовому футболу

В Красноярске завершился турнир по дворовому футболу, в нем приняли участие около 350 ребят из территорий края.

Фестиваль традиционно прошел в регионе в два этапа. На первом этапе детские команды сражались за победу в городских округах и муниципальных районах края. В среду, 24 августа, победители муниципальных состязаний встретились на краевом этапе. За главный приз – поездку на федеральный турнир боролось 16 команд из разных территорий края.

Участников турнира поприветствовал региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев, пожелал ребятам честной игры и удачи на поле.

«Фестиваль футбола на протяжении нескольких лет проходит не только в крае, но и по всей России, его инициатором является федеральный координатор партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина. Считаю, что очень важно проводить такие турниры. Только, участвуя в соревнованиях, стремясь победить своих сверстников, можно ежедневно переносить тяжести и трудности на тренировках. Мы поддерживаем такие яркие спортивные праздники, когда собираются ребятишки со всего края, которые в честной, бескомпромиссной борьбе могут поиграть на прекрасной спортивной площадке, которая тоже построена по партийному проекту. Победители этого турнира станут участниками федерального этапа, где они смогут посмотреть крупные спортивные объекты мирового уровня, пообщаться со спортивными звездами. Такой опыт - незабываемая память на долгие годы, которая придаст дополнительной мотивации, любви к спорту на всю жизнь», - отметил Павел Ростовцев.

После групповых этапов в финале встретились команды из Большемуртинского, Емельяновского, Иланского районов и города Боготол. В борьбе за 1 место победу одержала команда из Иланского района, обыграв команду «Лидер» из Большой Мурты со счетом 2:0. Третье место заняла команда «Заря» из Емельяновского района, выйдя вперед со счетом 4:0 в игре с командой Боготольской средней школы.

«Мальчишки очень ждут этот турнир. Наша команда по возрасту молодая, собирали мальчишек по всему городу, готовились, очень хотели выиграть и нам повезло. Конечно, такие турниры очень нужны особенно для территорий края», -рассказал тренер команды «Иланский» Александр Шубин.

Лучшими игроками судейская бригада выбрала следующих футболистов:

Лучший игрок турнира - Лыжин Данил

Лучший вратарь - Салахутдинов Тимур

Лучший защитник - Никишин Савелий

Лучший нападающий - Митаев Мухаммад Али

Призеры и лучшие игроки турнира получили кубки, грамоты и призы. Победители краевых соревнований сразятся за победу на федеральном этапе, который состоится осенью 2022 года.

Отметим, что фестиваль дворового футбола проходит в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» и Народной программы партии «Единая Россия». Партнерами фестиваля выступают министерство спорта и министерство образования Красноярского края, Красноярская краевая федерация по футболу, КГАУ «Центр спортивной подготовки».

Фото: «Единая Россия»