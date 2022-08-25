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Губернатор Александр Усс оценил ход строительства Высокогорского моста

Главная Общество
Красноярск
12:14 25 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, губернатор, мост, строительство
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В Красноярском крае вовсю продолжаются строительные работы по возведению Высокогорского моста через р. Енисей и подходов к нему. Глава региона Александр Усс посетил стройку и оценил ход, а также качество работ. По словам строителей моста, готовность сооружения составляет 65%. 

Директор филиала АО «Мостострой – 11» ТФ «Мостоотряд 36» Андрей Лазарев сообщил, что в настоящее время специалисты осуществляют работы по установке металлоконструкций пролетного строения. Монтаж металла выполнили на 50%. Уже строители завершили работы на 10 из 11 опор. На данный момент ведутся работы на опоре №8, находящейся в навигационном створе. 

Специалисты выполнили свайное основание, забетонировали ростверк и в настоящий момент проводят необходимые работы по сооружению тела опоры, которые планируют завершить до конца октября. Мероприятия по установку металлоконструкций ориентировочно завершат к концу текущего года. Именно тогда мост соединит берега. 

Кроме того, до конца этого года специалисты планируют завершить устройство правобережного подхода к мосту, а в следующем году – левобережного подхода, включающего в себя развязку с дорогой Красноярск-Енисейск-Высокогорский. Осенью следующего года по мосту уже начнут передвигаться автомобили. 

Губернатор Александр Усс считает возведение Высокогорского моста уникальной стройкой, ведь это самый северный мост через Енисей. Также глава Красноярского края отметил, что строительство моста является серьезным шагом в использовании инвестиционных возможностей, а также окном в другую жизнь для жителей правого берега. 
Добавим, что благодаря Александру Уссу строительные работы по возведению Высокогорского моста стартовала на год раньше – в 2020 году. 

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

 

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