Красноярки Ханум Валиева и Ольга Хорошавцева завоевали золото Спартакиады сильнейших

Известные спортсменки из Красноярска Ханум Валиева и Ольга Хорошавцева стали победительницами состязаний по женской борьбе на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов России.

Ольга Хорошавцева, выступающая в весе до 57 кг, в финальной схватке оказалась сильнее Марины Симонян. Примечательно, что Ольга выиграла золото в свой День рождения. Красноярка Ханум Валиева в весовой категории до 68 кг тоже заработала золотую медаль. В финальном поединке спортсменка из Красноярска в тяжелой борьбе одолела Вусалу Парфинович со счетом 7:6.

Еще одна красноярка Лиза Дудаева, выступающая в весе до 68 кг, выиграла бронзовую медаль. Отметим, что бронзу также заработала спортсменка из Красноярского края Кристина Шумова, которая выступает в категории до 76 кг.

Фото: © Минспорта Красноярского края